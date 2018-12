Panik in Disco in Italien: 6 Tote, 100 Verletzte!

Tragädie in einer Disco in Italien: Als ein noch Unbekannter während eines Konzertes, für das zu viele Tickets verkauft worden waren, Reizgas versprühte, kam es am frühen Samstagmorgen zu einer Massenpanik in dem Lokal nahe der Hafenstadt Ancona. Sechs Menschen starben. Es handelt sich bei den Opfern um fünf Jugendliche - drei Mädchen und zwei Burschen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren - und um eine Mutter (39), die ihre Tochter begleitet hatte. Etwa 100 weitere Personen wurden verletzt, davon zwölf schwer. Zwei Menschen schweben in Lebensgefahr.