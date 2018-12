6 Tote bei Panik: Reizgas-Sprüher identifiziert

Nach der tödlichen Tragödie in einer italienischen Disco, bei der in der Nacht auf Samstag sechs Menschen bei einer Massenpanik erdrückt worden waren, haben die Ermittler am Sonntag bekannt gegeben, einen minderjährigen Jugendlichen aus Ancona identifiziert zu haben, der mit Pfefferspray die Panik ausgelöst haben soll. Zeugen haben den Burschen, der im Lokal eine schwarze Kappe trug, identifiziert.