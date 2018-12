Australien trauert um Muskelprotz-Känguru „Roger“

Letzte Ruhestätte im Tierpark

“Roger“, der mehrere Weibchen hatte, legte früher ein ziemliches Imponiergehabe an den Tag. Er boxte sich auch durch die Gegend. Mit zunehmendem Alter wurde er jedoch ruhiger. Zuletzt litt er an Arthritis und sah auch nicht mehr so gut. In dem Tierpark soll „Roger“ nun auch seine letzte Ruhestätte finden.