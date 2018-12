Situation in Frankreich und Deutschland prekär

Alarmierende Umfrage unter Juden in zwölf Ländern der EU! Demnach empfinden neun von zehn Befragten, dass der Antisemitismus in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hätte. Besonders prekär ist demnach die Lage in Frankreich und Deutschland, Österreich erhält hier schon deutlich bessere Noten. Die entsprechende Studie, die in Auszügen der „Krone“ vorliegt, wird am Montag von der EU-Kommission offiziell präsentiert.