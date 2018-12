Zittersieg für Shiffrin, Liensberger Vierte

Daneben kamen mit Stephanie Brunner als Sechster, Katharina Gallhuber als Neunter und Katharina Truppe als Zehnter noch drei weitere ÖSV-Damen in die Top Ten. Auch Franziska Gritsch (13.), Chiara Mair (24.), Katharina Huber (26.) und Bernadette Schild (31.) meisterten die Qualifikation für die K.o.-Phase der letzten 32, die aus dem neun Damen umfassenden ÖSV-Team lediglich Ricarda Haaser als 35. um 18 Hundertstelsekunden verpasste hatte. „Acht von neun ist eine gute Quote, sie sind stark gefahren“, betonte ÖSV-Sportdirektor Hans Pum in einem ORF-Interview.