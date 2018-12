Bus in 70 Meter tiefe Schlucht gestürzt: 13 Tote

135.000 Verkehrstote pro Jahr in Indien

Nirgendwo auf der Welt sterben so viele Menschen im Straßenverkehr wie in Indien - durchschnittlich rund 135.000 jährlich. Neben dem schlechten Zustand der Straßen sind verkehrsuntüchtige oder überfüllte Fahrzeuge sowie rücksichtloses Fahren häufige Todesursachen.