Kindl siegt in Calgary - Gleirscher Dritter

Für Kindl war es der dritte Triumph in Folge nach jenen beim Sprint in Igls und zuletzt beim Weltcup in Whistler. Calgary war der letzte Nordamerika-Erfolg, der dem Gesamtweltcup-Führenden noch gefehlt hatte. „Es ist daher auf alle Fälle ein besonderer Erfolg“, betonte Kindl. Nur beim Auftaktbewerb in Igls (3.) musste er sich bisher geschlagen geben. „Das Material funktioniert sehr gut, das Paket passt. Ich bin gut in Form, wie man sieht läuft es in der Bahn gewaltig. Ich bin überglücklich“, sagte das ÖRV-Ass.