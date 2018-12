Super-Herzog gewinnt Weltcup in Polen über 500 m!

Vanessa Herzog skatet im Eisschnelllauf-Weltcup weiterhin auf der Überholspur! Am Freitag holte die Wahl-Kärntnerin in Tomaszow Mazoviecki in Polen ihren zweiten Saison-Erfolg, den ersten über die 500-Meter-Distanz und ihren vierten im Weltcup überhaupt. „Ich bin extrem glücklich mit dem Sieg“, so Herzog. In Abwesenheit der erkrankten Olympiasiegerin Nao Kodaira, die auch die beiden ersten Saison-500er gewonnen hatte, setzte sich Herzog in 37,97 Sekunden vor den Russinnen Olga Fatkulina und Daria Katschanowa durch und markierte dabei Bahnrekord. Über 1000 Meter nur eine Stunde später wurde sie Sechste. Am Samstag geht es für Herzog erneut über 500 m.