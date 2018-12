DJ Ötzi und das Weihnachtswunder

„Die Straßenhunde der Hauptstadt Rumäniens sind immer wieder im Fokus von Hilfsaktionen, die Aiderbichl wegen der zahlreichen Hilferufe setzt“, so Ehrengruber, der in diesem Fall 250 Hunde aus einem offenen Lager (die rumänischen Winter können sehr hart sein) in ein geschütztes, überdachtes Heim für Vierbeiner übersiedelte. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Projekt realisiert. Auch dank des Einsatzes und der Zuwendung von Kathrin und Gaston Glock, die ohnehin bekanntermaßen ein Herz für Tiere haben.