Gröden übernimmt drei Damen-Rennen von Val d‘Isere

Die Abfahrt findet demnach am Dienstag, 18. Dezember, statt, der Super-G einen Tag später. Die Saslong-Piste in St. Christina ist damit erstmals auch Schauplatz von Damen-Weltcuprennen. Die traditionelle Herren-Abfahrt und ein Super-G gehen am Wochenende davor, am 14. und 15. Dezember, in Szene.