Nicht nur Royals lieben vor Weihnachten Karomuster

Sie liebt dieses Muster! Nicht zum ersten Mal wählte Herzogin Kate für einen öffentlichen Termin ein kariertes Kleidungsstück. Doch in diesem knöchellangen Schottenrock legte die dreifache Mama einen besonders spektakulären Auftritt hin! Im Kensington Palace veranstaltete die 36-Jährige mit ihrem Ehemann Prinz William (36) am Dienstag eine Feier für Angehörige des britischen Militärs. Neben der Deko und dem unechten Schnee sorgte vor allem Kate mitihrem Teil von Designerin Emilia Wickstead für vorweihnachtliche Stimmung. Sie ist nicht die einzige, die den Look jetzt trägt!