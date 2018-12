28-Jähriger verlor bei „Wash-Wash“-Trick 50.000 €

„Umwandlungs“-Treffen in Wien

Der bislang unbekannte Täter überzeugte den 28-Jährigen davon, eine große Menge Bargeld von Kamerun heraus geschmuggelt zu haben. Dazu hätte er die Banknoten mittels einer Chemikalie so verfärbt, dass diese lediglich als weißes Papier erscheinen würden. Um die Chemikalien wieder herunterzubringen gab der Täter vor, unveränderte 50.000 Euro Bargeld zu benötigen. Sodann könne er das „Umwandlungsverfahren“ starten. Nachdem der Gauner gegenüber dem 28-Jährigen - offensichtlich mittels einer perfekten Täuschung - das „Umwandlungsverfahren“ demonstriert hatte, kam es am 28. November 2018 zum Treffen in einem Beherbergungsbetrieb in Wien.