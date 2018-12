Junger Krampus musste nach Zwischenfall ins Spital

Die Krampusrunde aus Loipersdorf-Kitzladen (Bezirk Oberwart) hatte am Sonntag ihren Auftritt in der Nähe von Kaindorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Zusammen ließ man in einem abgesperrten Bereich vor den Zuschauern die Ketten rasseln. Danach ging es für die Schreckgestalten zum Freilauf am gesamten Veranstaltungsgelände, erklärten die Ermittler.