Danube International School feiert 25. Geburtstag

Unterrichtet wird nach dem International-Baccalaureate-Programm vom Kindergarten (ab drei Jahren) bis zur Matura, wobei Englisch als Unterrichtssprache in kleinen Klasseneinheiten gesprochen wird. Der Unterricht findet für alle Altersgruppen an Vor- und Nachmittagen statt. Im Anschluss an den regulären Unterricht können die Schüler an einem abwechslungsreichen Aktivitätenprogramm teilnehmen.