Bilderbuch melden sich mit „mea culpa“ zurück

Tour durch Österreich

Und außerdem gibt es ja bereits im Frühjahr Nachschub: Einerseits wird ab 22. Februar „mea culpa“ auch als physischer Tonträger zur Verfügung stehen, andererseits ein Geschwisterchen bekommen. Denn Bilderbuch machen ernst und haben mit „Vernissage My Heart“ bereits den nächsten Longplayer am Start. Genug Futter also für die umfangreiche Konzerttätigkeit, die die Band am Samstag zum Skiopening nach Zell am See führt. Kommendes Jahr dann eine große Tour, u.a. mit Auftritten in Innsbruck (24. April), vor dem Schloss Schönbrunn (24. Mai), Linz (13. Juli) und Graz (24. August). Karten für die Konzerte gibt es auf www.oeticket.com.



APA/Christoph Griessner