Energetiker erkrankt: Ausschuss-Termin fällt flach

Ärztliche Leiterin macht von Entschlagungsrecht Gebrauch

Als Zeugin gehört wurde am Dienstag unter anderem Sylvia Schwarz, ehemalige ärztliche Leiterin des KH Nord. Sie war bis zum Bekanntwerden des Skandals Präsidentin des Obersten Sanitätsrats, eines Beratungsgremiums des Gesundheitsministeriums, und hatte den Auftrag damals abgezeichnet. Da die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang gegen die Zeugin ermittelt, durfte sie bei Energetik-Fragen vom Entschlagungsrecht Gebrauch machen. Das tat sie auch. Somit gab es in der Sitzung am Dienstag keine näheren Details zur „Schutzring“-Causa.