Ist Boris Becker doch kein afrikanischer Diplomat?

Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker (51) behauptet britischen Medien zufolge NICHT mehr, diplomatische Immunität zu genießen! Bei einer Anhörung in Beckers Insolvenz-Verfahren sollte es am Montag in London auch um diesen Punkt gehen. Becker war nicht vor Gericht erschienen. Das Verfahren wurde auf unbestimmte Zeit verlängert, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete.