Zum dritten Mal angeklagt - Arzt leugnet Holocaust

Die Verhandlung vor dem Linzer Richter Gerhard Nathschläger ist für zwei Tage anberaumt. Dem Arzt ist das Prozedere nicht fremd. Bereits zweimal musste er sich in der Vergangenheit vor Geschworenen verantworten. Der Grund ist immer der gleiche: Er stellt in Schreiben den Holocaust in Frage. Diesmal soll er handschriftlich verfasste Briefe, in denen er die Verwendung des Giftgases Zyklon B im Konzentrationslager Mauthausen in Frage gestellt hat, unter anderem an einen Gemeinderat, den Linzer Gerichtspräsidenten, eine Richterin, einen Nationalratsabgeordneten und die Staatsanwaltschaft geschickt haben.