Hunde und Katze malen tierisch gute Bilder

Eigentlich führte der Zufall Regie. Nina Mocnik, die engagierte Leiterin des Tierheims Franziskus in Rosental an der Kainach, machte sich einmal mehr über die Bezahlung von Rechnungen größte Sorgen. Da kam der herziger Hund „Marley“, schmiegte sich an sie und hinterließ dabei mit der - in diesem Fall nassen - Pfote Abdrücke auf ihren Jeans. „Das sah echt herzig aus“, so Mocnik. „Und da ist mir die Idee gekommen!“ Viele Versuche waren nötig - jetzt sitzt die Kunstmalerei aber.