Pinkelnig zum Auftakt Siebente, Seyfarth siegt

Trainingssturz

Iraschko-Stolz hatte nach ihrem Trainingssturz am Montag erst am Donnerstag überhaupt die Startfreigabe von den Ärzten erhalten. Auch deshalb konnte sie mit Rang elf leben. „Ich habe im zweiten Durchgang am Tisch eine Böe gehabt, der Sprung selber war nicht so verkehrt. Ich kann mit meiner Leistung zufrieden sein“, analysierte die 35-jährige Steirerin. Ihr Gesicht ist gezeichnet vom Sturz, es besteht auch der Verdacht auf Nasenbeinbruch. Beim Bewerb behinderte sie das aber kaum. Deshalb wird sie auch am Samstag (Normalschanze) und Sonntag (Großschanze) auf dem Lysgaardsbakken an den Start gehen.