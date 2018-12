25 Jahre Vinzidorf: Hilfe ohne Wenn und Aber

Vor 25 Jahren wurde das Vinzidorf in Graz eröffnet. Das Jubiläum wird am Samstag mit einem großen Benefizabend im Orpheum gefeiert. Künstler wie Leo Kyséla, Andy Baum und Gernot Haas stellen sich dabei in den Dienst der guten Sache. Beginn ist um 19.30 Uhr. Pfarrer Wolfgang Pucher erinnert sich im Gespräch mit der „Kronen Zeitung“ an die Anfänge.