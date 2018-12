„Cannabis-Paket war beim Putzen im Weg“

Zehn Tage lebte der Angeklagte in der Wohnung seines Freundes in Innsbruck. In der Zeit habe er tatkräftig zu Staubsauger und Wischmob gegriffen - ein Paket mit drei Kilo Cannabis sei ihm dabei im Weg gewesen, also habe er es zur Seite geschoben. So weit so gut, seine Fingerabdrücke waren aber in und nicht auf dem Paket. Eine Erklärung dafür hatte er nicht. Die Richterin empfand die Putzgeschichte somit eher „hanebüchen“, als glaubwürdig. Zudem deckte sich seine Aussage auch nicht ganz mit der des Zeugen. Das Urteil: Sechs Monate Zusatzfreiheitsstrafe. Aktuell verbüßt er ein Jahr Haft. Nicht rechtskräftig.