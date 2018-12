Das denkt Kate über Harrys und Meghans Baby

Die Herzogin von Cambridge nutzte den Besuch der Leicester-Universität mit ihrem Ehemann dazu, sich an ihre eigene Studentenzeit an der St. Andrews-Universität in Schottland zu erinnern, in der sie sich kennenlernten. „Wir haben gute Erinnerungen an unsere Zeit an der Universität, also ist es immer nett. Es ist nur komisch, wieder da zu sein ... Wir wären einfach gerne wieder Studenten.“