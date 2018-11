Luxusauto, Traumvilla: Dafür geben Stars Geld aus

Traum-Haus am Tegernsee

Bayern-Keeper Manuel Neuer investiert lieber in Immobilien. Rund zehn Millionen Euro soll sein neuer Wohnsitz gekostet haben. 2016 ließ sich der Deutsche eine Traumvilla am Tegernsee bauen. Und er konnte es sogar mit nur einem Jahresgehalt der Bayern abbezahlen. Außerdem besitzt er eine 300-Quadratmeter-Luxus-Wohnung in Wilmersdorf. Neun Millionen Euro investierte indes der Brasilianer Neymar in sein Luxux-Domizil. Knapp 5.000 Quadratmeter soll sein fünfstöckige Anwesen nahe Paris groß sein.