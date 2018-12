5 Blitztricks: Müde Augen wieder munter machen

Weihnachtsfeiern, Punsch trinken am Christkindlmarkt oder Adventkränzchen: Vor Weihnachten gibt es immer etwas zum Feiern. Dumm nur, dass sich lange Partynächte spätestens am nächsten Morgen beim Blick in den Spiegel rächen. Doch keine Sorge: Wir haben fünf Blitztricks, die müde Augen wieder wach machen!