Im Advent ruft am Linzer OK-Platz der Muezzin

Installation in der Kunst-Kapelle

Denn bereits im Vorfeld sorgt die audiovisuelle Installation von Werner Puntigam und Klaus Hollinetz für ordentlich Gesprächsstoff. Viele Linzer haben derzeit einfach kein Verständnis dafür, dass ausgerechnet in der besinnlichen Adventszeit statt etwa den altbekannten Weihnachtsliedern muslimische Gebetsklänge die Kunst-Kapelle am OK-Platz beschallen sollen. Ab 2. Dezember wird nämlich einmal täglich - zu Beginn der islamischen Gebetszeiten - eine künstlerische Collage aus Stadtgeräuschen und Muezzinrufen dort zu hören sein. Basis dafür sind Ton- und Videoaufnahmen, die Puntigam während seiner Aufenthalte in Mosambik, Algerien, Istanbul und Singapur aufgenommen hat.