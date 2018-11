Vettel: Noch ein Baby? „Ist schnell gemacht“

Und so will er die Pause, wenn sie nach den Testfahrten und ein paar weiteren Verpflichtungen endlich kommt, nutzen, um durchzuatmen. Ein bisschen werkeln an alten Motorrädern, viel Zeit mit der Familie, mit Freunden. So wie Hamilton. „Leider habe ich bis Mitte Dezember noch viel zu tun, aber ich freue mich auf den Winter“, sagte der Brite. „Die Meisterschaften dauern immer länger und länger, umso wichtiger sind diese Phasen“, betonte der 33-Jährige. In Sachen Familienplanung will er es aber nach eigenen Angaben lieber noch beim „Freien Training“ belassen.