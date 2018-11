Neue Perspektiven für Krebspatienten

Das Projekt „Outdoor against Cancer: move yourself, go out and live“ wurde von der Technischen Universität München (TUM) unter Leitung von Dr. Hande Hofmann und Dr. Thorsten Schulz bei der Europäischen Kommission erfolgreich eingeworben. Gemeinsam mit den Naturfreunden Kärnten erhielt man zusammen mit Organisationen aus vier weiteren Europäischen Ländern (Deutschland, Italien und Schweden und Griechenland) für 2019 und 2020 eine Förderung im Rahmen von „ERASMUS+ Sport“. Unter dem Titel „Outdoor against Cancer: Wie Bewegung und Sport in der Natur im Kampf gegen Krebs wirken - Schnellere Genesung, mehr Lebensqualität, bessere Prognosen“ wurde von Petra Thaller und Thorsten Schulz auch ein Buch zum Thema veröffentlicht.