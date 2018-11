Wal-Drama im Pazifik: 145 Tiere qualvoll verendet

Immer wieder verirrte Wale an Neuseelands Küste

Grindwale - auch Pilotwale genannt - werden bis zu acht Meter lang und erreichen ein Gewicht von bis zu drei Tonnen. In Neuseeland kommt es immer wieder vor, dass sich Wale an Strände verirren. Im Februar des Vorjahres waren sogar mehr als 300 Wale gestrandet.