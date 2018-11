Hungriger junger Bär holt sich Thanksgiving-Mahl

Die Vorratskammer wurde von dem tierischen Einbrecher verwüstet: Er riss Kartons auf und sorgte für viel Unordnung. Es sei nicht ungewöhnlich, dass hungrige Bären in Gebäude eindringen, meinte ein Exekutivbeamter gegenüber dem regionalen Medium „The Sacramento Bee“, aber in Schulen finde man sie „nicht so oft“. Am Sonntag wurde er schließlich von der Exekutive in Freiheit entlassen.