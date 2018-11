Falsche Polizisten wollen mit Trick abkassieren!

„Krone“-Leser kennen den Trick: Die wortgewandten Kriminellen hatten zuerst in der Thermenregion und dann im Bezirk St. Pölten zugeschlagen. Nun versuchten sie in der Landeshauptstadt erneut ihr Glück. Die Masche: Ein Verwandter sei in einen Unfall verwickelt worden - rasch müsse Geld beschafft werden, um juristische Probleme zu vermeiden.