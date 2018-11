Aufholjagd! Kindl rast in Igls vom 18. auf 3. Rang

Was für eine Aufholjagd! Wolfgang Kindl hat am Sonntag beim Rodel-Weltcup in Innsbruck-Igls nach einem verpatzten ersten Lauf und dem nur 18. Zwischenrang sensationell noch den Sprung auf das Podest geschafft. Der Sprint-Weltmeister sprang mit der Laufbestzeit von 50,017 Sek. noch auf Platz drei und wurde so vom schlechtesten zum besten Österreicher