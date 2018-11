In einer „Flaute“ fand Franz sein Lachen wieder

Was für ein Start für Österreichs Abfahrts-Asse in den Ski-Winter! Max Franz (29) beendete mit seinem Weltcup-Sieg nach acht Jahren die sieglose Zeit der Österreicher in Lake Louise, verwies die Italiener Christof Innerhofer und Dominik Paris auf die Plätze. Vincent Kriechmayr belegte den vierten Rang.