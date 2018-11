Golf: Schwab in Hongkong als 30. ins Wochenende

Der Steirer Matthias Schwab hat am Freitag beim European-Tour-Turnier der Golfer in Hongkong recht locker den Cut geschafft. Mit einer wie am Vortag 69er-Runde geht der 23-Jährige wie 13 andere Spieler als 30. des Feldes ins Wochenende. Sein Rückstand auf den deutlich führenden Engländer Aaron Rai beträgt zwölf Schläge. Die Top fünf sind aber nur vier Schläge entfernt.