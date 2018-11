„Sicher keine Punschhütte in Hundezone“

Probleme in Mariahilfer Hundezone

Seit Monaten steht die Suchthilfe Jedmeyer in Mariahilf in der Kritik. Immer wieder berichten Anrainer von ungustiösen Hinterlassenschaften. Mittlerweile leiden sogar Vierbeiner darunter, denn auch in der nahen Hundezone wurden weggeworfene Spritzen gefunden. In Mariahilf direkt vor der Feuerwehrwache existiert eine Hundezone, die von Haus aus schon nicht wirklich einladend aussieht. Nicht nur, dass sie extrem klein und rasenlos ist, sie besticht vor allem durch jede Menge Müll. Hundebesitzer klagen über zurückgelassene Spritzen. Für FPÖ-Gemeinderat Leo Kohlbauer ein unhaltbarer Zustand, er ist überzeugt, dass die „Kunden“ der Suchthilfe dafür verantwortlich sind. „Diese Müllhalde ist eine Zumutung für die Vierbeiner und ihre Besitzer. Wir werden jetzt eine Verlegung in den Franz Schwarz Park beantragen, dort gibt es wesentlich mehr Platz.“ Zudem nimmt er die Stadt in die Pflicht: „Die ist schließlich für die Reinigung zuständig.“