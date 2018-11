Finanzminister ist empört über Linzer Aktenaffäre

Ende 2017 waren 7789 Akten offen

Im Mai 2017 hat die Finanzpolizei deshalb Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Doch nun wächst die Affäre in eine neue Dimension. Die Finanzpolizei erklärt, es seien auch nach dieser Anzeige und dem bald darauffolgenden öffentlichen Bekanntwerden der Affäre weitere Verfahren durch Untätigkeit verjährt. Was Kenner des Rechnungshofberichtes nicht wundert. Denn dort steht, dass mit Ende 2017 insgesamt 7789 Akten in dieser Abteilung Verwaltungsstrafen offen waren, um 55 Prozent mehr als 2010, also ein enormer Anfall bzw. auch Rückstau. Auch bis in den September 2017 hinein verjährte Fälle werden im Rechnungshof-Rohbericht zahlenmäßig dargestellt.