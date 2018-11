So könnten die Taxis der Zukunft aussehen!

In Asien sind Flugtaxis bereits im Einsatz

Unter diesen Pionieren befindet sich auch das Unternehmen FACC mit Sitz in aus Ried im Innkreis. Durch eine Partnerschaft mit EHang wollen sie den Flugverkehr revolutionieren. Flugtaxis, die in China laut dem Unternehmen bereits im Einsatz sind, sollen mit dem Expertenwissen von FACC bald in Serie produziert werden. „Zur Arbeit fliegen statt im Stau zu stehen - was heute in Teilen Asiens schon Realität ist, wollen wir auch im Rest der Welt möglich machen“, teilten FACC-Geschäftsführer Robert Machtlinger und EHang-Gründer Hu Huazhi mit.