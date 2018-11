Weststeirer stimmen über „Städte-Hochzeit“ ab

Samstagabend fallen die Würfel

Heute und morgen kann von 8 bis 20 Uhr in den Rathäusern von Bärnbach und Voitsberg abgestimmt werden, am Samstag dann noch von 8 bis 17 Uhr. Am Abend soll bereits das Ergebnis vorliegen. Zu erwarten ist, dass in Voitsberg - mit 9400 Einwohner die größere der beiden Städte - die Skepsis gegen dem geplanten Zusammenschluss gering sein wird. Entscheidend ist wohl das Abstimmungsverhalten im mit gut 5600 Bewohnern kleineren Bärnbach, wo es auch einige entlegenere Siedlungsgebiete gibt.