Weihnachten wird ein dreifacher Zirkus!

„Wir wollten einfach noch mehr Vielfalt in unser Programm bringen und hatten Lust, das Ganze jetzt auch ein Festival zu nennen“, erklärt Intendant Werner Schrempf (La Strada). Künftig wolle man auch zu Weihnachten nicht nur international gefeierte Produktionen nach Graz bringen, sondern diese auch koproduzieren: Aktuell arbeitet man etwa mit der Compagnie The 7 Fingers aus Kanada, die im Vorjahr das hiesige Publikum begeistern konnte, an einem Stück über das Leben und Werk von Stefan Zweig, das 2020 in Graz uraufgeführt werden soll.