Beziehung mit Müttern
Fotograf soll Kindermodels missbraucht haben
In Deutschland soll ein Kinderfotograf drei Buben zwischen acht und 13 Jahren sexuell missbraucht haben. Die Kinder waren bei ihm als Fotomodells tätig. „Zum Teil führte er auch partnerschaftliche Beziehungen mit alleinstehenden Müttern seiner Fotomodelle“, hieß es bei der Anklageverlesung am Dienstag in Köln.
Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll der 57-Jährige im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit zahlreiche Kontakte zu jungen Familien geknüpft haben. In einigen Fällen hätten sich Freundschaften entwickelt. Für die Buben habe der Fotograf die Rolle eines „erwachsenen Freundes“ oder gar eine „Vaterrolle“ eingenommen.
Der Deutsche soll die drei Buben zwischen 2002 und Sommer 2017 schwer sexuell missbraucht haben. So habe er einen von ihnen etwa auf eine Reise zu einem Fotoshooting nach Sardinien mitgenommen und ihn im Alter von zehn Jahren in einem Hotelzimmer sexuell missbraucht. Im Sommer 2017 oder 2018 soll er dann einen damals sieben oder acht Jahre alten Buben bei einem Urlaub auf den Malediven missbraucht haben. Die Mutter des Opfers, zu der der Fotograf eine Beziehung gehabt haben soll, war ebenfalls auf der Insel.
Verbüßt bereits Haftstrafe
Weitere Vorfälle soll es im Penthouse des Mannes in Köln gegeben haben. Der Angeklagte war bereits im September 2022 wegen mehrfachen sexuellen Kindesmissbrauchs zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Seit August im Vorjahr sitzt der Fotograf im Gefängnis. Allerdings wurde der 57-Jährige in dem früheren Prozess in einigen Fällen freigesprochen. Das Gericht teilte damals mit, dass es den Nebenklägern zwar glaube, aber die Angaben örtlich und zeitlich nicht konkret genug wären für eine Verurteilung.
Der Bundesgerichtshof verwies die Fälle zur Neuverhandlung an Köln zurück. Nun sind bis Ende Mai weitere 19 Verhandlungstage angesetzt.
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