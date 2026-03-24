Fotograf soll Kindermodels missbraucht haben

Der Deutsche soll die drei Buben zwischen 2002 und Sommer 2017 schwer sexuell missbraucht haben. So habe er einen von ihnen etwa auf eine Reise zu einem Fotoshooting nach Sardinien mitgenommen und ihn im Alter von zehn Jahren in einem Hotelzimmer sexuell missbraucht. Im Sommer 2017 oder 2018 soll er dann einen damals sieben oder acht Jahre alten Buben bei einem Urlaub auf den Malediven missbraucht haben. Die Mutter des Opfers, zu der der Fotograf eine Beziehung gehabt haben soll, war ebenfalls auf der Insel.