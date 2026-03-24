Tochter stiehlt Papa Alexis Pinturault die Show

„Das war heute sehr speziell. Du hast im Kopf, dass das heute deine letzte Besichtigung, dein letztes Rennen, dein letzter Lauf ist. Es im Ziel Grün aufleuchten zu sehen, war dann schon sehr cool“, meinte Pinturault nach seinem letzten Weltcup-Lauf, den er auf dem respektablen elften Platz beendete. Während sich der Gesamtweltcupsieger der Saison 2020/21 mit ORF-Anchorman Rainer Pariasek unterhielt, lauschte Olympe gespannt dem Gespräch und spielte zwischendurch auch einmal mit dem Mikrofon in Pariaseks Hand.