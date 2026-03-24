Tochter stiehlt Papa Alexis Pinturault die Show

Mit Töchterchen Olympe auf dem Arm ging es für Ski-Legende Alexis Pinturault am Dienstag ein letztes Mal durch die Mixed Zone. Während der Franzose in Erinnerungen schwelgte, stahl die zweijährige Maus ihrem Papa die Show.
„Das war heute sehr speziell. Du hast im Kopf, dass das heute deine letzte Besichtigung, dein letztes Rennen, dein letzter Lauf ist. Es im Ziel Grün aufleuchten zu sehen, war dann schon sehr cool“, meinte Pinturault nach seinem letzten Weltcup-Lauf, den er auf dem respektablen elften Platz beendete. Während sich der Gesamtweltcupsieger der Saison 2020/21 mit ORF-Anchorman Rainer Pariasek unterhielt, lauschte Olympe gespannt dem Gespräch und spielte zwischendurch auch einmal mit dem Mikrofon in Pariaseks Hand.
„Ich hatte ein erstes Leben und jetzt habe ich noch eines. Ich hoffe, dass ich so viel Spaß haben werde, wie ich es bislang hatte“, blickte Pinturault auf seine Karriere zurück und seiner Zukunft entgegen.
Folgt Olympe Papa Alexis in den Weltcup?
Ob die kleine Olympe jemals in die Fußstapfen ihres Vaters treten wird? „Sie hat zumindest schon einmal begonnen, Ski zu fahren“, so der dreifache Weltmeister schmunzelnd.
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