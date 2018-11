Nach Horror-Crash: Flörsch meldet sich zurück

„Ich hoffe, alle sind gesund“

„Ich möchte mich bei allen meinen Fans für alle Glückwünsche bedanken, die ich jetzt zu lesen beginne“, so die 17-Jährige. Außerdem denke sie an alle, „die an dem Unfall beteiligt waren. „Ich hoffe, dass alle gesund sind.“ Flörsch hatte auf der Geraden vor der Lisboa-Kurve die Kontrolle über ihren Rennwagen verloren und krachte mit rund 276 km/h in eine Presse-Tribüne. Dabei hatte sie auch zwei Fotografen und einen Streckenposten verletzt. Die Ermittlungen laufen. Aber Flörsch denkt auch schon wieder an ihre Rückkehr in die Motorsport-Welt, verspricht: „Ich werde zurückkommen.“