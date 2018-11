F3-Kollege klagt an: „Das war Organisationsfehler“

Organisationsfehler

„Ich denke, das war ein Organisationsfehler“, klagt Guan Yu Zhou den Veranstalter an. „Sophia war sehr nahe an Jehan Daruvala dran, und als der früh bremste, hatte sie keine Zeit zu reagieren“, so Zhou. „Sie hat mit ihrem Auto den rechten Hinterreifen von Jehans Auto getroffen, und wurde in die Luft geschleudert - bis in den Fangzaun der Lisboa-Kurve.“ Unfassbare 276 km/h soll Flörsch kurz vor ihrem Unfall gefahren sein.