Halswirbel-Bruch: Flörschs OP dauerte elf Stunden

Die bei einem Unfall während des Formel-3-Weltfinales in Macao schwerverletzte deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch hat sich am Montag einer langen Operation unterziehen müssen. Diese dauerte elf Stunden und ist positiv verlaufen. Dies teilte ihr Vater Alexander Flörsch nach Rücksprache mit dem Chefarzt des Krankenhauses Conde S. Januario Hospital in Macao mit. Die 17-Jährige hat sich den siebenten Halswirbel gebrochen. Seine Tochter werde nun auf der Intensivstation überwacht, sagte ihr Vater.