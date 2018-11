70% der Wirbeltiere in Österreich verschwunden

Derzeit gäbe es nur episodische Berichte zum Ausmaß der Bestandsverluste und wie viel Artenvielfalt verlustig gehe, sagte NHM-Forscher Szucsich. Neben der neuen Studie zu den Wirbeltierverlusten in Österreich wurde zum Beispiel in Deutschland ein Rückgang der Insekten-Biomasse um 75 Prozent dokumentiert, Ähnliches sei aus den Tropen bekannt. Was aber fehle, sei ein umfassendes Bild, wie es um die Biodiversität weltweit und auch hierzulande steht.