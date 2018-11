„The Black Masses“: 10.000 Zombies im Mixer

Mit „The Black Masses“ haben die Macher des „Ultimate Epic Battle Simulator“ ein neues Open-World-Rollenspiel in der Mache, das erneut vor allem auf eines setzt: schiere Massen an Gegnern. In einem neuen Video demonstrieren die Entwickler der BrilliantGameStudios, wie 10.000 Zombies ihrem - zweiten - Tod in Gestalt eines riesigen Mixers entgegeneilen. Die Spiele-Engine berechnet dabei nicht nur die Abtrennung einzelner Gliedmaßen, sondern auch Wunden bei jedem Untoten.