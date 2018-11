Hellste bekannte Galaxie verschlingt drei Nachbarn

Schwarzes Loch verzehrt Unmengen an Materie

Beobachtungen mit ALMA zeigen deutliche Spuren von Staub, der aus den drei kleineren Galaxien in Richtung W2246-0526, die in ihrem Zentrum ein gigantisches, Unmengen an Gas und Materie verzehrendes Schwarzes Loch beherbergt, gezogen wird. Laut Angaben der Wissenschaftler enthalten die Staubspuren ungefähr gleich viel Material wie die kleineren Galaxien selbst.