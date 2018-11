Fette Beute für Gauner bei Hoteleinbruch in Ischgl

Freche Gauner deshalb, weil sie möglicherweise am hellichten Tag in das Hotel einbrachen. Denn laut Polizei verschafften sich die unbekannten Täter am Sonntag zwischen 15.15 und 20.05 Uhr Zugang zum Hotel in Ischgl, indem sie eine Balkontür aufbrachen. Im Privatbereich der Hotelbesitzer durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten. Schließlich flexten sie mit einem Winkelschleifer einen verbauten Wandtresor auf. Im Tresor waren Bargeld, Schmuck und auch der Schlüssel für einen Standtresor im Büro des Hotels. Aus diesem Tresor konnten die Unbekannten dann noch weiteres Bargeld erbeuten. Über die Höhe der Beute und des Gesamtschadens machte die Polizei keine Angaben.