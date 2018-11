Üble Pleite! Bester ÖSV-Adler in Wisla auf Rang 18

Das schwache Einzel-Abschneiden in Polen war für Felder aber kein Grund zur Schwarzmalerei, denn er hatte auch Positives gesehen. Huber gelang mit dem zweiten Sprung eine Steigerung und Kraft zeigte im Finale nach Meinung der Betreuer seinen besten Flug des Wochenendes. Doch der Doppel-Weltmeister erwischte den stärksten Rückenwind des Feldes, 12,4 Bonuspunkte vermochten die kürzere Weite nicht auszugleichen. „Dieser Sprung hat mir von all meinen Flügen hier am besten gefallen. Aber dann springt man nicht einmal bis zum K-Punkt, das fühlt sich nicht gut an“, erklärte Kraft. Er sei aber auch nicht in Topform, gab der Salzburger zu. „Die richtig guten Sprünge waren noch nicht dabei, aber reingespielt hat es mir hier auch nicht. Huber meinte, er habe zu viel gewollt.