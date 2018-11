Marquez stürzt in Quali - und schafft trotzdem P5!

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat im Qualifying für den Grand Prix in Valencia nach einem Sturz mit lädierter Schulter noch Rang fünf belegt. Der spanische Honda-Pilot verletzte sich am Samstag in der ersten Runde des Q2 bei einem heftigen Crash erneut an seiner bereits lädierten linken Schulter, nach kurzer Behandlung stieg er aber wieder auf seine Maschine und fuhr noch eine starke Zeit.